Очевидці зняли на відео поліцейського (розмовляє телефоном) та власника застреленого собаки

У неділю ввечері, 31 липня, на головному залізничному вокзалі Львова одному з поліцейських довелося застосувати табельну зброю, щоб знешкодити вівчарку, яку її власник нацькував на патруль.

Близько 18:30 до поліцейських, які патрулювали територією залізничного вокзалу, підійшли волонтери та поскаржилися на п'яного чоловіка та його агресивного собаку без намордника, який кидається на людей.

«Вони повідомили, що на першому пероні перебуває нетверезий неадекватний чоловік із агресивним собакою без намордника, який кидається на людей. На численні прохання заспокоїти собаку та вдягти на нього намордник власник не реагував, – повідомила поліція. – Коли на місце події підійшли працівники поліції, власник спустив вівчарку на правоохоронців. Один із поліцейських був змушений використати табельну вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожувала життю і здоров’ю людей».

Очевидці зняли на відео двох поліцейських та власника собаки, які з'ясовують стосунки на пероні біля трупа собаки.

Проти власника собаки уже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі.