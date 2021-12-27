Чоловік застрелив собаку та почав тікати, а коли його наздогнала власниця тварини, він навів на неї рушницю

Ввечері 26 грудня між селами Зашків та Зарудці, що неподалік Львова, нетверезий чоловік застрелив собаку та націлив рушницю в обличчя його власниці. Поліція наразі лише проводить перевірку.

Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомила донька власниці собаки Галини Ладус Софія. Сама Галина Ладус розповіла ZAXID.NET, що в неділю ввечері, 26 грудня, вона із донькою вийшла гуляти у поле між селами Зашків та Зарудці. Пізніше до них доєднався чоловік, який вивів гуляти собаку.

«Ми гуляли за 200 м від села. Коли прийшов чоловік, ми вирішили випустити собаку в поле погуляти, спеціально за межами села. Буквально за 30 секунд, як чоловік відпустив повідок, ми почули перший постріл, а ще за декілька секунд – другий. Зі сторони, звідки пролунав постріл, було чути скавчання собаки. Ми побачили чоловіка зі зброєю, який почав тікати», – розповіла Галина Ладус.

За кілька хвилин Галині Ладус удалось наздогнати чоловіка зі зброєю, після чого він навів рушницю на її обличчя й забрав лише тоді, коли вона почала кричати.

«Ми викликали поліцію й попросили його показати, де саме він застрелив собаку. Він спершу опирався, але згодом показав тіло собаки, воно було все в крові. Коли приїхала поліція, у чоловіка не вилучили зброю, а лише під тиском людей, які збіглися на наш крик, посадили його в машину і кудись відвезли», – додає Галина Ладус.

За словами Галини Ладус, чоловік зі зброєю був нетверезим і його часто бачили у обох селах у такому стані з рушницею. Донька постраждалої на своїй сторінці у Facebook також оприлюднила фото посвідчення власника зброї. Судячи з фото, чоловіка звуть Юрій Юрій й дозвіл на користування зброєю він отримав у Львівському районному управлінні поліції.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET факт вбивства собаки й повідомила, що поліція наразі проводить перевірку за фактом інциденту. Однак поліція досі не відкрила кримінальне провадження за фактом убивства собаки.