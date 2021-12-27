Біля Львова чоловік застрелив собаку та навів зброю на її власницю
Поліція проводить перевірку за фактом інциденту
Ввечері 26 грудня між селами Зашків та Зарудці, що неподалік Львова, нетверезий чоловік застрелив собаку та націлив рушницю в обличчя його власниці. Поліція наразі лише проводить перевірку.
Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомила донька власниці собаки Галини Ладус Софія. Сама Галина Ладус розповіла ZAXID.NET, що в неділю ввечері, 26 грудня, вона із донькою вийшла гуляти у поле між селами Зашків та Зарудці. Пізніше до них доєднався чоловік, який вивів гуляти собаку.
«Ми гуляли за 200 м від села. Коли прийшов чоловік, ми вирішили випустити собаку в поле погуляти, спеціально за межами села. Буквально за 30 секунд, як чоловік відпустив повідок, ми почули перший постріл, а ще за декілька секунд – другий. Зі сторони, звідки пролунав постріл, було чути скавчання собаки. Ми побачили чоловіка зі зброєю, який почав тікати», – розповіла Галина Ладус.
За кілька хвилин Галині Ладус удалось наздогнати чоловіка зі зброєю, після чого він навів рушницю на її обличчя й забрав лише тоді, коли вона почала кричати.
«Ми викликали поліцію й попросили його показати, де саме він застрелив собаку. Він спершу опирався, але згодом показав тіло собаки, воно було все в крові. Коли приїхала поліція, у чоловіка не вилучили зброю, а лише під тиском людей, які збіглися на наш крик, посадили його в машину і кудись відвезли», – додає Галина Ладус.
За словами Галини Ладус, чоловік зі зброєю був нетверезим і його часто бачили у обох селах у такому стані з рушницею. Донька постраждалої на своїй сторінці у Facebook також оприлюднила фото посвідчення власника зброї. Судячи з фото, чоловіка звуть Юрій Юрій й дозвіл на користування зброєю він отримав у Львівському районному управлінні поліції.
Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET факт вбивства собаки й повідомила, що поліція наразі проводить перевірку за фактом інциденту. Однак поліція досі не відкрила кримінальне провадження за фактом убивства собаки.