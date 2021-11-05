У підозрюваних у знущанні над тваринами вилучили котів і собак, одна собака померла

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами (ч.1 ст.299 ККУ) на подружжя Сніжани та Ігоря Кравців, у яких вилучили близько 20 тварин у важкому стані: у котів були переломані хвости, усі тварини були зневоднені і голодні.

«4 листопада у поліцію надійшло повідомлення від волонтерів-зоозахисників про жорстоке поводження з тваринами. За словами заявників, мешканець одного з будинків на вулиці Замарстинівській у Львові утримує у своєму помешканні 17 тварин – собак та котів, не надає їм необхідного догляду, не забезпечує годування та відповідні умови утримання», – ідеться в повідомленні поліції.

Поліція провела обшуки у квартирі подружжя і знайшла 8 собак і 9 котів, які були зневоднені, голодні і хворі. Волонтери, які були присутні під час обшуку, відвезли тварин у приватну ветеринарну клініку, де їм надали допомогу. Одна собака під час надання допомоги все ж померла.

Тварин у подружжя вилучали кілька разів

Як розповіла ZAXID.NET зооволонтерка Ірина Головко, це вже не перший випадок, коли у Сніжани та Ігоря Кравців вилучають тварин.

«Ми чули про це ще приблизно півроку тому, тоді інші волонтери забрали у них тварин. Також 20 жовтня у них вилучили тварин. Сніжана побачила оголошення, що на парковці собака народила цуценят і їх прилаштовують. Вона забрала їх до себе. Волонтери згодом прийшли перевірити, як цуценята, подарувати їм нашийники і повідки, і побачили, що в квартирі багато тварин і всі голодні та хворі», – розповіла Ірина Головко.

За її словами, волонтери подумали, що молода пара просто не має, чим годувати тварин, і періодично приносили їм кашу для собак та обрізки м’яса. Та згодом з’ясувалось, що Сніжана та Ігор самі їли цю кашу, а тварин не годували і навіть не давали їм води. Тоді волонтери вирішили забрати тварин, але дівчина їх не віддавала і сама викликала поліцію, яку впустила в квартиру. Ірина Головко розповідає, що тоді вона і ще одна волонтерка змогли увійти в квартиру разом з поліцією і знайшли там труп собаки.

«Тварини виглядали погано, у багатьох котів були зламані хвости, всі були зневоднені – коли ми привезли їх в клініку, вони спочатку не дивились на їжу, а кинулись до води. У квартирі був такий запах, що, мабуть, там не одна собака померла. Також не було лотків для котів, собак ніхто не вигулював, їх просто зачинили в кімнаті», – розповіла ZAXID.NET Ірина Головко.

Вона додала, що коли тварин забирали, Сніжана поводила себе неадекватно – тікала від поліції, потім просила не забирати тварин, бо «це її діти», згодом казала, що можна забрати котів, але лишити собак, бо їх скоро «мають забрати». Волонтерка додала, що дівчина загалом поводилась неадекватно.

«Після допису про Сніжану та Ігоря у групах зоозахисників і волонтерів у соцмережах ми стали отримувати повідомлення про те, що подружжя збирало собак і котів і в Тернополі, і в Хмельницькому, і в інших містах під різними приводами – для мами, для бабусі. При цьому просили віддати їм тварин терміново. Перед тим, як вчора їх помітили на Левандівці, де вони ходили з битою і мішком, Сніжану та Ігоря бачили у Жовкві з котом. Ігор був у жіночому одязі, плакав і просив безкоштовно відвезти їх до Львова, бо «бабця помирає», хоча вона вже давно не живе», – сказала Ірина Головко.

Сніжана та Ігор Кравці у Жовкві. Фото зі Спільноти собачників Львова

Про те, що пара 4 листопада збирала в мішок котів біля ринку на Левандівці, ZAXID.NET розповіла і мешканка мікрорайону. За її словами, пара була розмальована і поводилась неадекватно, лякала перехожих. Жінці вдалось забрати у пари одну кішку.

Просили тварин в ЛКП «Лев»

Директор ЛКП «Лев» Андрій Пінчук розповів у коментарі ZAXID.NET, що ця пара кілька разів із періодичністю у пару тижнів зверталась в ЛКП з проханням терміново дати їм собаку чи кота.

«Ці люди виглядали дивно, тому ми їм відмовляли. Ми не даємо тварин людям, які виглядають нетверезими, дивно себе поводять, не можуть пояснити причини звернення. Але в поліцію ми не повідомляли, тому що не було причини – не можна написати заяву на людину, яка хоче забрати тварину. Та вчора нам подзвонили волонтери з Левандівки і ми порадили їм, як свідкам, звернутись до правоохоронців», – сказав Андрій Пінчук.

Що далі?

Зоозахисники написали заяву в поліцію і у подружжя знову вилучили тварин, відкрили кримінальне провадження. Підозрюваним у разі доведення вини загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Зараз триває досудове розслідування.

7 листопада набуде чинності закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами, підписаний президентом Володимиром Зеленським у серпні. Серед іншого, закон дозволяє тимчасове вилучення поліцією тварин у власників, яких підозрюють у жорстокому поводженні з ними, на час розслідування і судового процесу. Утім, говорить зоозахисниця Ірина Головко, незрозуміло, куди поліція має подіти вилучених тварин, адже притулків для цього немає.

«Чи поліція має тримати їх у відділку? Чи забирати додому? У Львові немає притулку для тварин, де їх могли би утримувати і надавати необхідний догляд. Зараз цим займаються волонтери, які платять за перетримку тварин та за допомогу їм у ветеринарних клініках, що коштує немало. У місті має бути притулок», – говорить Ірина Головко.