Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 15 липня, ухвалила закон №2351 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)». За проект закону у другому читанні проголосували 285 народних депутатів, інформує прес-служба парламенту.

Документом, зокрема, забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, завдавати тваринам болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

Законом також встановлюється заборона винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Також забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Окрім цього, забороняється утримувати диких тварин в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках. Зокрема, йдеться про левів, тигрів, ведмедів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни). Окрім цього, забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, окрім зоопарків, цирків і дельфінаріїв, а також використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Законом забороняються всі види вирубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Документ також передбачає, що здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері в межах своєї компетенції має Національна поліція.

Законом внесено зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, Лісового кодексу, законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про Національну поліцію», «Про Червону книгу України», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт у першому читанні 5 лютого 2020 року.

До слова, в Україні жорстоке поводження із тваринами включене зокрема до Кримінального кодексу. Крім того, у серпні 2017 року набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин)». Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначається як «знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі». За знущання над тваринами можливий штраф від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб.

Якщо тварина загинула внаслідок жорстокого поводження і поліція кваліфікує дії за статтею Кримінального кодексу, винуватцю загрожує навіть позбавлення волі від шести місяців до 3 років. Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю.