Друзі юнака сміялися та знімали інцидент на відео

Правоохоронці розпочали розслідування вбивства павича під час п’яного застілля у Чернівецькій області. Провадження відкрили після оприлюднення відео у соцмережах, де п’яний юнак розмахував павичем і кілька разів вдарив ним об землю. Виявилося, що павича вбив 18-річний мешканець села Карапчів. Поліція також встановила всіх осіб, які були учасниками інциденту та знімали усе на відео, сміючись. За скоєне 18-річному юнаку загрожує до восьми років ув’язнення.

Відео із хлопцем, який жорстоко поводився із птахом, оприлюднили кілька зоозахисних організацій, а також популярні блогери у соцмережах у неділю, 19 червня. На записі видно, що під час пікніка молодий хлопець розмахує павичем, схопивши птаха за шию, а також кілька разів б’є ним об землю. Це супроводжується сміхом і нецензурною лайкою інших учасників інциденту.

Про початок розслідування жорстокого поводження з твариною поліція Чернівецької області повідомила у понеділок, 20 червня. За даними правоохоронців, порушником виявився 18-річний юнак із села Карапчів. Також встановлено усіх осіб, які спостерігали за інцидентом та знімали його на відео.

«18-річний житель села Карапчів заздалегідь придбав павича та під час відпочинку з друзями завдав йому умисних тілесних ушкоджень. Попередньо, павич загинув від отриманих травм. Дізнавшись про цей факт з соціальних мереж, поліцейські встановили усіх осіб цього інциденту», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Вирішується питання повідомлення порушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне 18-річному юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі.