У селі Шимківці за 8 км від Збаража чоловік вилами вбив собаку односельчанина. Зловмисник не зміг пояснити поліцейським, навіщо він це зробив. Слідчі відкрили кримінальне провадження, чоловікові загрожує арешт, або обмеження волі.

Про інцидент стало відомо у четвер, 28 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернувся мешканець села Шимківці Тернопільського району, який розповів, що знайшов свого собаку без ознак життя. На тілі тварини були колоті рани.

«Як з’ясувалося, домашнього улюбленця породи кокер-спаніель вбив односельчанин заявника. Собака вибіг за межі подвір’я та бігав вулицею. Зловмисник з невідомих причин вдарив його вилами. Від отриманих ран тварина померла», – повідомляє поліція.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Однак, він не зміг пояснити, чому вбив тварину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Чоловікові загрожує арешт до півроку, або обмеження волі до трьох років.