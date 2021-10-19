Чоловіку загрожує штраф у 51тис. грн або обмеження волі на строк до трьох років

Жителю Мельниці-Подільської громади Чортківського району загрожує до трьох років обмеження волі за вбивство пекінеса своєї родички. Чоловік палкою забив собаку, поки господарки не було вдома, а щоб приховати злочин, тіло тварини викинув в колодязь. Вбивство собаки зафіксувала камера відеоспостереження, яка була встановлена будинку жінки.

Про вбивство собаки 14 жовтня поліції повідомила жителька Мельниці-Подільської ОТГ. Жінка розповіла, що коли повернулася додому, то не застала свого собаку. Після тривалих пошуків вона знайшла пекінеса мертвим в колодязі.

Будинок жінки обладнаний камерами відеоспостереження, тож вона вирішила переглянути записи і з'ясувати, як собака туди потрапив. На стрічці камер господиня побачила, як її родичі спочатку палкою забив собаку, а потім вже мертву викинув в криницю. Записи з камер жінка передала правоохоронцям.

Поліцейські повідомили родичу про підозру за ст. 299 ККУ, а саме жорстке поводження з тваринами.

«Як з’ясувалося, собаку породи пекінес забив родич жінки, з яким склалися неприязні відносини. Чоловік зайшов на подвір’я, коли господарів не було вдома. Собака почав гавкати на нього, він схопив палку та забив тварину. Мертвого домашнього улюбленця він викинув в колодязь», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

За фактом злочину працівники відділення поліції №1 (м.Борщів) відкрито кримінальне провадження згідно ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. За такі дії передбачений штраф до 51 тис. гривень, арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 3 років.