Юнак знімав на відео, як його друг бив павичем об землю, поки птах не помер

Глибоцький райсуд призначив юнаку з Буковини два роки умовно за зйомку жорстокого відео із вбивством павича. Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався влітку 2022 року під час відпочинку компанії підлітків на річці Сірет. У жовтні минулого року суд оголосив 18-річному мешканцю села Карапчів вирок за вбивство павича заради розваги: юнак також отримав умовне покарання. Під час суду обидва хлопці визнали вину.

Поліція відкрила справу про жорстоке поводження з тваринами після оприлюднення відео у соцмережах, де п’яний юнак розмахував павичем і кілька разів вдарив ним об землю. Виявилося, що павича заради розваги вбив 18-річний Костянтин Урсулян. Поліція також встановила всіх підлітків, які були учасниками інциденту. На відео вбивство павича знімав неповнолітній Валентин Шордок.

Як зазначається у вироку Глибоцького райсуду, під час відпочинку на річці Сірет влітку 2022 року у компанії друзів Валентин Шордок зі сміхом знімав на телефон, як 18-річний Костянтин Урсулян б’є об землю павичем. Пізніше юнак запостив це відео в Instagram. Психолого-мистецтвознавча експертиза визнала відеоролик таким, що пропагує жорстоке поводження з тваринами.

Валентин Шордок повністю визнав свою вину, про що у грудні 2022 року уклав угоду з прокурором. Відтак суддя Глибоцького районного суду Юлія Маковійчук визнала юнака винним за ч. 4 ст. 299 ККУ (поширення відео, що пропагує жорстоке поводження з тваринами) та засудила Валентина Шордока до двох років позбавлення волі, але з призначенням іспитового терміну на рік. Крім того, юнака зобов’язали відшкодувати понад 3 тис. грн за проведення експертиз. Відео із вбивством павича суддя постановила видалити, телефон повернути хлопцеві.