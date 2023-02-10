Власника зобов'язали зробити собаці вольєр

Поліція склала протокол на власника готелю прикарпатського готелю «Під Явором» Михайла Рибака за неналежне утримання собаки на території закладу. Ситуація набула розголосу після того, як акторка Ольга Сумська оприлюднила у соцмережах фото і відео стану алабая, який живе на території готелю в селі Драгомирчани під Франківськом. Судячи з опублікованого відеозапису, собаку не годували та утримували в пошкодженій тісній будці на ланцюгу. На прохання акторки виправити ситуацію та облаштували для алабая вольєр, власник готелю належним чином не відреагував.

Як ввечері у четвер, 9 лютого, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, дані про порушення правоохоронці внесли в реєстр після публікації у соцмережах дописів про стан алабая, який живе на території готелю під Франківськом.

Фото і відео стану собаки та умов, у яких він утримувався, оприлюднила акторка, народна артистка України Ольга Сумська. Вона також зазначила, що зверталася до представників готелю з проханням облаштувати належні умови для тварини та забезпечити собаку їжею, проте, власники не відреагували. «Пес від розпачу вигриз пів будки, на короткому ланцюгу, геть знесилений, стирчать ребра! Ми принесли корму і теплі підстилки для песика… І передали власнику готельного комплексу «Під явором», аби хоча б замінив замалу будку на більшу і утеплену, зробив вольєр, щоб алабай міг рухатися. Єдине, що вони зробили-прибили шматок фанери на будку ліворуч, яка була відсутня», – написала Ольга Сумська.

У прес-службі поліції уточнили, що до правоохоронців також надійшла письмова заява про неналежне утримання тварини. «При перевірці правоохоронці дійсно виявили неналежне утримання тварини. Вказаний факт зареєстрували у системі Єдиного обліку заяв та повідомлень Національної поліції України» йдеться у повідомленні поліції.

На власника готелю «Під Явором» Михайла Рибака поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів). Матеріали направлять на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради. Також у поліції додали, що наразі власник уже створив належні умови для утримання тварини.