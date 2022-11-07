Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі дев’ятьох цуценят, яких виявили на смітнику в мішку. Інцидент стався у селі Княже Снятинської громади. Правоохоронці припускають, що тварини були отруєні. Наразі поліція розшукує причетних до злочину.

Як у понеділок, 7 листопада, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, справу відкрили після публікації у соцмережах про вбитих цуценят. На місце події виїжджали дільничні офіцери поліції та ветеринар.

«Під час огляду поблизу житлових будинків в селі Княже, Снятинської територіальної громади, правоохоронці знайшли на сміттєзвалищі у мішку 9 цуценят, які, ймовірно, були отруєні. Наразі правоохоронці встановлюють особу, причетну до вказаного злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Поліцейські встановлюють усі обставини події.