Мертвого лебедя на Німецькому озері виявив фотограф дикої природи

Івано-Франківська поліція перевіряє обставини загибелі лебедя на Німецькому озері. Перевірку ініціювали після публікацій про смерть птаха у соцмережах. Попередньо повідомлялося, що лебедя вдарили по голові або могли задушити. Разом з тим у поліцію із подібною заявою поки ніхто не звертався.

Про початок перевірки обставин інциденту з мертвим птахом повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у вівторок, 25 жовтня. Правоохоронці закликали мешканців міста, які могли стати очевидцями події, повідомити про це у поліцію.

«На одній зі сторінок у соціальній мережі було виявлено публікацію про те, що на березі однієї з водойм виявлено мертвого лебедя. Інформацію було зареєстровано для проведення перевірки. Ніхто з мешканців із заявою до поліції не звертався», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Правоохоронці закликають містян звернутися у поліцію усіх, кому щось відомо з приводу загибелі птаха.

Зазначимо, про виявлення мертвого лебедя поблизу Німецького озера у понеділок, 24 жовтня, повідомила директорка КП «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк. Вона, зокрема, зазначила, що лебедя знайшов фотограф дикої природи Валентин Сова. Руслана Василюк також додала, що це не перший випадок, коли лебеді на озері страждають від дій людей.

«Німецьке озеро – унікальне для нашого міста, бо саме тут дає потомство багато диких птахів. Але деякі "люди" просто не дають їм спокою. Як не рибалки, які вже примудрилися лапати рибу не лише з острова, але і моторних човнів, то п'яні компанії, котрим "сверблять руки" щось витворити. Скільки випадків було, коли лебеді заплутувалися чи проковтували жилки з гачками. Але жадібність чи "спортивний інтерес" вище здорового глузду», – зазначила Руслана Василюк, публічно звернувшись до поліції з проханням провести перевірку цього випадку.