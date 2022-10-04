Юнак бив павичем об землю, поки птах не помер, інші учасники інциденту сміялися і знімали усе на відео

За жорстоке вбивство павича 18-річному Костянтину Урсуляну, мешканцю села Карпачів Чернівецької області, суд призначив умовне покарання. Інцидент стався у червні 2022 року під час пікніка молодої компанії на річці Сірет. П’яний юнак заради розваги розмахував павичем і кілька разів вдарив ним об землю. Тварина померла.

Про вирок юнаку у вівторок, 4 жовтня, повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. Суд визнав 18-річного Костянтина Урсуляна винним за ч. 3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною) та засудив до 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

«Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 03 червня цього року, 18-річний житель села Карапчів, колишнього Глибоцького району, під час відпочинку поблизу річки Сірет жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птаха. Вирок ще не набрав законної сили», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, справу проти 18-річного юнака з Буковини відкрили після оприлюднення відео у соцмережах, де п’яний юнак жорстоко поводився із птахом. Запис оприлюднили кілька зоозахисних організацій, а також популярні блогери у соцмережах у неділю, 19 червня. На відео видно, що під час пікніка молодий хлопець розмахував павичем, схопивши птаха за шию, а також кілька разів вдарив ним об землю. Це супроводжувалося сміхом і нецензурною лайкою інших учасників інциденту.