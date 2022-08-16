Хлопець кілька разів вистрілив у кота і дивився, як тварина мучиться

У селищі Великий Бичків на Закарпатті 12-річний школяр кілька разів вистрілив із рушниці у домашнього кота та сам знімав знущання з тварини на відео. Хлопець сміявся, дивлячись на кота, який корчиться в муках від болю, коментував, що планує стріляти спочатку в лапи, потім – в голову та сказав, що «хоче його добити». Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах, поліція вже відреагувала на випадок: на батьків хлопця склали протокол.

Відеозапис знущання з кота оприлюднили у кількох зоозахисних групах у Facebook у вівторок, 16 серпня. Користувачі впізнали на відео малолітнього мешканця Великого Бичкова Теодора Щ. На відео видно, як хлопець бере до рук рушницю, показує на камеру упаковку з кулями, які називає тренувальними, та кілька разів стріляє у кота. Дитина спостерігає, як кіт корчиться від болю, сміється, а потім повторно стріляє у тварину.

«Є в мене пару видів шпульок, беру такі, треніровочні. Такою я його вбив почті. Я хочу його добити. У лапку. Болить? Ти дебіл?.. Раз, два, три! Тепер у голову», – каже хлопець на відео.

Правоохоронці уже відреагували на інцидент. Зокрема, у прес-службі поліції Закарпаття зазначають, що почали перевірку одразу після публікації відео в інтернеті. Особу хлопця встановили, це – 12-річний школяр. Наразі встановлено, що хлопець стріляв у кота із пневматичної рушниці. Поліцейські уже поспілкувалися з його батьками та склали на них адмінпротокол за неналежне виховання.

«12-річний школяр справді здійснював постріли з пневматичної рушниці у кота. За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків. На останніх за неналежне виховання складено адміністративний протокол. З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі поліції додають, що правоохоронці надалі перевірять, яким чином в руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця.