Поліція розпочала кримінальне провадження щодо 12-річної школярки з Рівненщини, яка жорстоко поводилась з тваринами. Дівчина опублікувала декілька відео, на якому знущалась з котів, і опублікувала їх у своєму Telegram-каналі. Пізніше відеоролики вона видалила. Заяву до поліції написали зоозахисники, вони попросили провести перевірку.

Першими про дівчину, яка знущається над котами, повідомили представники організації UAnimals 25 жовтня. Зоозахисники написали заяву в поліцію з проханням перевірити 12-річну школярку з Рівненщини, яка вела власний Telegram-канал, де публікувала жорстокі відео. Також оприлюднили скріншот допису дівчини, у якому вона зізнається, що «не може думати ні про що, окрім вбивства кота».

Поліція провела перевірку. В четвер, 27 жовтня, прес-служба підтвердила, що щодо цього випадку розпочали кримінальне провадження. Ювенальні поліцейські попередньо з’ясували, що 12-річна школярка, жителька Рівненського району, створила в Telegram спільноту. У подальшому підлітка відзняла два відео про своє жорстоке поводження із котами, а також розповсюдила фото в інших соцмережах.

«Поліцейські вилучили мобільний телефон дитини. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини, зокрема й імовірні інші учасники, причетні до злочину. Відомо, що сім’я – благополучна, а малолітня характеризується лише позитивно», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Оскільки дівчині лише 12 років і вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до неї можуть застосувати лише примусові заходи виправного характеру.