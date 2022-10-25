Зоозахисники звернулись у поліцію з проханням перевірити 12-річну дівчину з Рівненщини, яка начебто на камеру вбиває котів. За їхньою інформацією, підлітка вела власний Telegram-канал, у якому поширювала відео знущань над тваринами. Наразі канал із жорстоким роликом вона видалила. Ювенальна поліція проводить перевірку цієї інформації.

Як повідомили в організації UAnimals, про дівчинку вони дізнались з публікацій у соцмережах та через звернення від небайдужих громадян. Повідомлялось, що школярка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами: знущається та вбиває на камеру.

«Відео знущань вона розповсюджувала у своєму Telegram-каналі, який після розголосу її жорстоких дій в соцмережах, видалила. У своїх публікаціях у соцмережах дівчинка описує свій намір і бажання вбити кота», – йдеться у повідомленні. Також опублікували скріншот одного з дописів, у якому автор розповідає, що хоче завдати шкоди тварині.

Представники організації написали заяву в поліцію, аби правоохоронці з'ясували деталі щодо цього випадку та в разі потреби притягнути до відповідальності батьків.

У прес-службі поліції Рівненщини підтвердили, що така заява справді була. «Працівники ювенальної превенції області та поліцейські відділення міста Рівне проводять за викладеними у зверненні фактами перевірку, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення», – йдеться у повідомленні.