Поліція розпочала кримінальне провадження через відео 17-річного мешканця Рівненщини, на якому його товариш відрізає голову зайцю. Відео з хештегом «охота» хлопець опублікував у своєму TikTok. Згодом про запис дізналась поліція. Наразі всі учасників події встановили, вони пояснили правоохоронцям, що тварину збили випадково, а потім хотіли приготувати і з'їсти. Для чого опублікували жорстоке відео в соцмережах, пояснити не змогли.

Про інцидент поліція дізналась під час моніторингу соцмереж. На одному з відео, яке побачили поліцейські, юнаки різали зайця. Станом на 28 червня правоохоронця встановили всіх учасників події. Відомо, що інцидент стався ввечері 25 червня, у суботу. П'ятеро мешканців селища Степань їхали на мотоциклах, під час руху 19-річний мотоцикліст наїхав на зайця, внаслідок чого тварина загинула.

«В подальшому 17-річний мешканець Степані зняв на відео, як 19-річний товариш відрізає зайцю голову. Відео неповнолітній опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Додамо, що це відео юнак опублікував у своєму TikTok. На ньому він під музику та з хештегом «охота» відрізав голову тварині. Поліцейським хлопці розповіли, що зайця вони хотіли приготувати. Втім, чому знімали та поширювали такий контент, пояснити не змогли.

Жорстоке відео опублікували з музичним супроводом та хештегом "охота". Скріншот відео з телеграм-каналу «Рівне 1283»

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 199 ККУ (жорстоке поводження з твариною). Мінімально санція частини першої цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі. Відомо, що хлопець, який опублікував відео, начебто розкаявся у вчиненому і співпрацює зі слідством.