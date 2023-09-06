Рівненський суд відправив під посилений нагляд батьків 13-річну школярку, яка вчинила жорстоке вбивство кота. Оскільки їй не виповнилось ще 14 років, з яких настає кримінальна відповідальність, суд обмежився лише заходами виправного характеру.

Як йдеться в ухвалі Рівненського райсуду, семикласниця вчинила злочин у жовтні минулого року. «Попередньо підготувавши металеві ножиці та ніж, невстановленим способом призвела загибель кота, після чого із застосуванням жорстоких методів за допомогою металевих ножиць і ножа розрізала тіло кота та відрізала його вуха», – йдеться в ухвалі.

Прес-служба поліції повідомляла, що відео зі знущанням над тваринами школярка публікувала у власному Telegram-каналі. Згодом про нього дізнались зоозахисники і подали заяву в поліцію. Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

На судовому засіданні, яке відбулося 31 серпня, допитана дівчина визнала провину і заявила про розкаяння. Оскільки їй ще не виповнилося 14 років, з якого настає кримінальна відповідальність, суд обмежився заходами виправного характеру.

«Застосувати стосовно малолітньої примусові заходи виховного характеру у виді застереження та передачі під нагляд батьків, яких зобов'язати посилити контроль, нагляд та виховний вплив над донькою і систематично контролювати поведінку останньої, строком на один рік», – постановив суддя Сергій Коробов.

Також школярку попередили про більш суворі правові наслідки, які можуть настати, якщо вона знову вчинить насильство над тваринами.