Райсуд на Рівненщині оштрафував чоловіка, який застрелив кота своєї сусідки. Чоловік не визнав провину і заявив, що пострілом хотів «розборонити декількох сусідських котів». За порушення статті про жорстоке поводження з тваринами суд оштрафував його на 3,4 тис. грн.

Як йдеться у постанові Костопільського райсуду, злочин Вадим Р. вчинив ввечері 23 травня. Тоді чоловік вистрелив із пневматичної рушниці по коту своєї сусідки. Внаслідок цього тварина загинула.

На судовому засіданні чоловік провину не визнав. «Зазначив, що наміру вбивати сусідського кота не мав, оскільки він побачив, що коти почали гризтися між собою, і щоб розборонити котів він вистрілив із пневматичної рушниці в сторону котів. Можливо, він випадково попав по коту сусідки», – наводять пояснення обвинуваченого у постанові.

Суддя Петро Олійник дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами) і призначили 3,4 тис. грн штрафу. Зазначимо, що це не максимальне покарання, оскільки санкція статті передбачає до 5,1 тис. грн штрафу. Також Вадим Р. повинен сплатити 536 грн судового збору.

Судячи з інформації на сайті судової влади, апеляцію чоловік не подавав. Тож постанова вже набрала законної сили.