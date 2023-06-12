За словами очевидців, один з псів був прив'язаний до кухонної плити

Суд оштрафував мешканця Волині за жорстоке поводження з тваринами. Як встановило слідство, Ігор Л. на декілька днів лишив двох алабаїв у зачиненому будинку без їжі та води. Врятували тварин сусіди.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду, чоловік залишив двох собак у зачиненому будинку з 16 по 27 квітня в дачному масиві «Гірник». Двоє алабаїв на клички «Оскар» та «Альфа» почали вити, і це почули сусіди. Місцева дачниця, яка прийшла у будинок, побачила, що один з псів був прив'язаний до плити, повідомляло місцеве видання БУГ.

Сусіди звернулись у поліцію. На власника собак склали адмінпротокол за ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).

Суд розглядав цю справу наприкінці травня. На засіданні обвинувачений Ігор Л. своєї провини не визнав. Він запевнив, що відвідував тварин, просто начебто робив це у нічний час, тож сусіди не бачили. Водночас він не зміг пояснити судді, на кого лишав тварин і не заперечував, що вони деякий час були без їжі та води.

Суддя Ігор Бахаєв визнав чоловіка винним і призначив йому 5,1 тис. грн штрафу. Окрім того, обох постраждалих собак постановили конфіскувати. Відомо, що їх відправили на тимчасову перетримку до небайдужої мешканки дачного кооперативу.