У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження щодо вбивства вівчарки. За попередньою версією, собаку вбив власник двох доберманів, на яких накинулась собака. Намагаючись розборонити тварин, чоловік завдав сильного удару вівчарці невідомим предметом – яким саме, наразі він згадати не може.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у вівторок, 6 червня, з різницею у дві години до правоохоронців надійшли два повідомлення від власників домашніх собак.

«48-річний рівнянин разом із дружиною близько 20:00 вигулювали на повідках двох доберманів. У цей час на вулиці Харківській із домоволодіння, хвіртка якого була відчинена, вибігла німецька вівчарка та напала на собак. Господарі доберманів намагалися розборонити їх, але безуспішно. Чоловік завдав вівчарці удар невідомим предметом – від отриманих травм вона загинула», – йдеться у повідомленні.

Пояснити, чим смертельно поранив тварину, рівнянин не може. Каже, що перебував у стані афекту та схопив те, що потрапило під руку. До того ж, одного з його доберманів покусала вівчарка: у пса виявили рани від укусів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція частини першої цієї статті передбачає максимум до трьох років тюрми.