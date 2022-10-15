Собака перекинула візок, у якому був півторамісячний хлопчик

У селі Рачин неподалік Дубна через домашню вівчарку загинув півторамісячний хлопчик. Собака перекинула візок, у якому було немовля, та витягнула з нього дитину. Наразі невідомо, чи хлопчик загинув внаслідок падіння, чи від травм, які заподіяла собака. Рятуючи сина, батько смертельно травмував тварину.

Нещасний випадок стався у п'ятницю, 14 жовтня, у селі Рачин Дубенського району. Про смерть півторамісячного хлопчика на спецлінію 102 повідомив його батько.

«Близько 15:00 матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин у будинок, залишила коляску у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину. Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину», – йдеться у повідомленні. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що тварина належала батькам постраждалої дитини.

На місце викликали швидку. Та рятувати дитину було вже пізно: медики констатували смерть хлопчика. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з відміткою «нещасний випадок».

Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще 8-річного сина. Обставини трагічного випадку встановлюються.