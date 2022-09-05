Мешканка Хмельницького відсудила 37 тис. грн від власника вівчарки, яка її покусала. Інцидент стався ще влітку минулого року: собака напала на перехожу поблизу приватного подвір’я. Після нападу вівчарки жінка потрапила до лікарні. Суд оштрафував власника тварини та зобов’язав сплатити потерпілій 37 тис. грн моральної та матеріальної шкоди, проте чоловік був не згідний із сумою виплат, яку визначив суд, і оскаржив рішення. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Як у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, у серпні 2021 року на мешканку Хмельницького напала німецька вівчарка, коли жінка проходила повз приватне подвір’я. Собака вибігла й кілька разів вкусила потерпілу за руку. Після інциденту мешканка Хмельницького потрапила до лікарні та провела там три тижні. Витрати на медикаменти перевищили 6,4 тис. грн.

«Власника вівчарки суд притягнув до адміністративної відповідальності – визнав винним у порушенні правил утримання собаки, що тягне за собою накладення штрафу. Після цього потерпіла подала до суду ще й цивільний позов: просила стягнути з хазяїна 6,4 тис. грн майнової шкоди, 70 тис. грн – моральної та судові витрати. Хмельницький міськрайонний суд позов задовольнив частково: стягнув з відповідача 6435 гривень майнової, 25 тис. грн моральної шкоди та 6 тис. грн витрат на правничу допомогу», – йдеться у повідомленні суду.

Чоловік не погодився із сумою моральної шкоди й витратами на юриста та подав апеляційну скаргу. У суді власник тварини заявив, що на момент нападу собаки позивачка була безробітна, тому цей випадок не вплинув на її роботу та зарплату. Суму витрат на адвоката власник вівчарки теж вважав надто великою. Під час суду постраждала нагадала, що після нападу вівчарки вона пережила шок та має непоправні шрами на руці.

Суддівська колегія погодилася з висновками місцевого суду, що від нападу собаки позивачка отримала важку психологічну травму та перенесла хірургічне втручання, багаторазові медичні процедури, зазнала стресу, страху, безсоння, побоювання за своє здоров’я. Відтак колегія суддів залишила апеляційну скаргу власника вівчарки без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.