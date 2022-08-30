Ковельський суд призначив рік умовно 48-річному чоловікові, який викинув з балкону собаку. Тварина, яка впала з висоти п'ятого поверху, отримала важкі травми і загинула. Чому саме він так вчинив, у вироку не зазначено. Його визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами, але призначили лише умовне покарання, оскільки він підписав угоду про визнання винуватості.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 2 липня у Ковелі. У той вечір 48-річний чоловік, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп'яніння, викинув з балкона п'ятого поверху домашню собаку на кличку Ельфа. Внаслідок падіння тварина отримала численні травми, від яких загинула на місці.

Судячи з вироку, собака належала не чоловікові, а його знайомій. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами), санкція якої передбачає максимум до трьох років ув'язнення. Згодом він уклав угоду про визнання винуватості.

Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що чоловік вчинив злочин у стані сп'яніння. Водночас пом'якшуючою обставиною назвали те, що він сприяв у розкритті злочину. «Враховуючи, що [обвинувачений] скоїв нетяжкий злочин, не працює, характеризується задовільно, не перебуває на обліку в наркології та психдиспансері, визнав себе винним у скоєнні злочину, сприяв розкриттю злочину, не судимий, суд вважає можливим узгодити покарання передбачене угодою між потерпілим та обвинуваченим», – йдеться у вироку.

Відтак чоловіка визнали винним та призначили йому лише рік умовно. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.