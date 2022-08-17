У Ковелі 48-річного чоловіка судитимуть за те, що він викинув собаку з балкона на п'ятому поверсі. Внаслідок падіння тварина загинула. Відомо, що злочин чоловік вчинив у стані алкогольного сп'яніння. За статтею про жорстоке поводження з тваринами йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Інцидент стався ввечері 2 липня, однак відомо про нього стало лише 17 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Станом на цей час слідчі вже завершили розслідування та передали матеріали справи до суду.

«За даними слідства, увечері 2 липня 2022 року нетверезий чоловік викинув з балкона власної квартири на п'ятому поверсі багатоповерхівки собаку. Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть», – йдеться у повідомленні. Чому чоловік так вчинив, наразі не повідомляють.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження за твариною). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до трьох років.