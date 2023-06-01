У Луцьку госпіталізували матір з донькою, яких покусала власна вівчарка. Собака напала спершу на дівчину, а тоді й на її матір, коли та намагалась відтягнути тварину від дитини. Відомо, що у жінки відкритий перелом ноги, а у доньки – численні кусані рани.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у вівторок, 30 травня. До патрульних надійшов виклик про те, що на вулиці Крилова у Луцьку людина кличе на допомогу. Заявник розповів, що коли проходив повз будинок, то почув за парканом крик жінки та гавкіт собаки. Коли ж заглянув до подвір’я – побачив жінку в крові.

«Поліцейські увійшли до двору потерпілої й з’ясували, що її пес покусав дочку. Та коли жінка намагалася зарадити лиху й відтягнути тварину, щоб прив'язати, вівчарка кинулася й на неї. Жінка отримала кілька укусів та відкритий перелом ноги», – йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали медиків, але ще до їхнього приїзду надали першу допомогу: обробили рану і наклали турнікет.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік, матір доправили до міської лікарні з відкритим переломом гомілки, а дитину 2007 року народження – у дитячу лікарню з множинними кусаними ранами та політравмою.