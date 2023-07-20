У селищі Млинів на Рівненщині у річці виявили втопленого собаку, до лапи якого був прив'язаний камінь. Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, повідомлення про злочин надійшло близько 15:30 у середу, 19 липня. Звернулась 50-річна жителька Млинова та зазначила, що на річці Іква виявили мертвого ротвейлера. До лапи тварини був прив'язаний камінь.

Фото мешканки Млинова Людмили Дубрової, яка звернулась до поліції

«Заявниця не бачила собаку на власні очі, однак дізналася про ситуацію з соцмереж. Оскільки жінка має пса такої ж породи, жорстокий випадок дуже її зачепив. Як виявилося, у соцмережах ситуацію активно обговорювали, а до поліції ніхто не звернувся», – зазначають у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Наразі правоохоронці встановлюють власника собаки та причетних до злочину осіб.

Додамо, що санкція статті передбачає максимум три роки ув'язнення.