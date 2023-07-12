Рівненський суд на 1,7 тис. грн оштрафував чоловіка, собака якого накинувся на йоркширського тер'єра і задушив. Також суд постановив конфіскувати у нього пса.

Як йдеться у постанові Рівненського міського суду, інцидент стався ввечері 1 червня біля будинку №18 на вулиці Жуковського у Рівному. Пес на кличку «Вульф», який перебував без нагляду, накинувся на собаку породи йоркширський тер'єр на кличку «Ріні» та задушив її.

На власника пса Всеволода З. склали адмінпротокол за ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання котів та собак). На судове засідання, яке відбулося 30 червня, чоловік не прийшов, водночас раніше він подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Суддя Микола Бердій дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Йому призначили мінімальне покарання зі цією статтею – 1,7 тис. грн штрафу. А також постановили конфіскувати собаку. Крім цього, Всеволод З. має сплатити 536 грн судового збору.