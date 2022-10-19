Личаківський районний суд Львова визнав винною у жорстокому поводженні з твариною львів’янку Тетяну Березюк, яка била свого собаку у парку «Знесіння». Її зобов'язали сплатити 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 26 серпня Тетяна Березюк вигулювала свого собаку породи німецька вівчарка на кличку «Зевс» у парку «Знесіння». Під час прогулянки вона кілька разів вдарила свого собаку лозою. У постанові вказано, що у тварини не було тілесних ушкоджень.

Оскільки справа потрапила на розгляд суду, то очевидно, що перехожі містяни звернулись у поліцію через побиття собаки в громадському місці.

Під час розгляду справи жінка заявила, що таким чином вони з собакою бавляться, але визнала свою провину, попросивши не конфісковувати у неї собаку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Головатий визнав жінку винною у жорстокому поводженні з собакою та оштрафував на 3400 грн без конфіскації тварини.