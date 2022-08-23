Коломийський суд призначив чоловікові з Рахова умовний термін за вбивство домашнього кота у селі Іванівці. За даними слідства, інцидент стався у липні 2022 року, біля сільського магазину: п’яний чоловік схопив кота, підняв і вдарив ним об бетонну долівку. Від удару тварина загинула на місці. У суді Іван Вайнагій свою вину визнав та розкаявся. Суддя засудила його до двох років ув’язнення, проте звільнив від покарання, призначивши іспитовий термін на рік.

Як зазначається у вироку Коломийського міськрайонного суду, випадок стався біля магазину «Продукти 24» у селі Іванівці близько 15:20 у четвер, 14 липня. За даними правоохоронців, Іван Вайнагій із Рахова, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив кота за шию, підняв та кинув головою до бетонного покриття. Від удару тварина померла на місці.

Під час судового засідання Іван Вайнагій свою вину визнав повністю, розкаявся у вчиненому та пояснив, що того дня був п’яний, вийшов з магазину, сів на лавку, де до нього підійшов сірий кіт, якого він без жодної причини схопив та з силою кинув об асфальт. Коли зрозумів, що кіт помер, чоловік забрав його та захоронив.

Суддя Коломийського районного суду Людмила Валігурська визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами) та призначила Івану Вайнагію два роки ув’язнення з іспитовим терміном на рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.