Cусіду військового не подобалося жити поряд з тваринами, він неодноразово погрожував їх отруїти

Поліція почала перевірку інциденту, що стався у селі Перерісль, де отруїли домашніх тварин військового, який зараз перебуває на передовій. Про отруєння тварин повідомила волонтерка Інна Крижанівська, яка розповіла, що тваринами опікувалася сестра військового, проте сусіду не подобалося, що поблизу нього живуть собака та коти. Волонтерка заявила, що отруїв тварин місцевий колишній поліцейський. Поліція за цим фактом вже почала перевірку.

Про отруєння собаки і котів на приватному подвір’ї у селі Перерісль Надвірнянського району повідомила волонтерка Інна Крижанівська. За її словами, тварини належать військовому, за ними наразі доглядає його сестра: жінка щодня приходила годувати собаку та котів, а також вже чула погрози від сусіда, якому не подобалося, що тварини живуть поблизу нього. Волонтерка також стверджує, що отруїв тварин колишній працівник МВС.

«Сусід погрожував неодноразово сестрі військового, яка опікувалась тваринами, поки брат на війні, щоб вона забрала їх кудись або вивезла. Слова, які напередодні сказав сусід жінці: "Якщо не травиш ти, зроблю це я…". Ці погрози від громадянина були сказані неодноразово. Жінка кожного дня привозила тваринам їду, вони були доглянуті і завжди нагодовані. Людина, яка це вчинила, є колишній працівник МВС, який вважає, що він не понесе жодного кримінального покарання», – написала Інна Крижанівська.

У поліції Івано-Франківської області за фактом отруєння тварин у селі Перерісль розпочали перевірку. «Під час моніторингу соцмереж була виявлена публікація про отруєння кошенят та собаки у селі Перерісль, що на Надвірнянщині. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку. Наразі за вказаним фактом співробітники Надвірнянського районного відділу поліції проводять перевірку, опитують усіх свідків та очевидців, встановлюють обставини події», – повідомили у прес-службі поліції Прикарпатті.