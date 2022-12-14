Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області оштрафував на 3400 грн 47-річного місцевого жителя за знущання над собакою. Чоловік жорстоко побив тварину, хоча сам провини не визнав і звинуватив у всьому сусіда.

У судовій постанові вказано, що 9 вересня 2022 року Роман Марцінко знущався над собакою, зокрема, бив її, внаслідок чого тварина отримала травми. Роман Марцінко на судовому засіданні своєї провини не визнаві і заявив, що собаку побив не він, а сусід.

Свідок у цій справі, особисті дані якої у справі зашифровані, подала до суду заяву, в якій описала деталі події. З її слів, Дмитро Марцінко є її швагром, 9 вересня він наніс ушкодження її собаці. Крім того вона вказала, що Марцінко особисто не бив собаку, а попросив сусіда, якому купив за це горілку. Собаку знайшов її син, прив`язану на ланцюгу до дерева з розбитою головою. А от син жінки у письмових поясненнях повідомив, що саме Роман Марцінко, перебуваючи в нетверезому стані, копав собаку та кидав нею.

Суддя Олеся Нагірна, яка розглядала цю справу, вирішила, що провина Романа Марцінка повністю доведена зібраними доказами, а саме протоколом про адміністративне правопорушення та письмовими поясненнями свідків. Так, суддя призначила Марцінку 3400 грн штрафу за скоєне.

Ця постанова вже набрала законної сили.