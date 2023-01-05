У містечку Теофіполь на Хмельниччині 52-річна жінка вбила собаку, викинувши її з вікна п'ятого поверху. Навіщо вона це зробила, невідомо. Інцидент стався ще в грудні 2021 року, але відомо про нього стало у середу, 4 січня, після повідомлення теофіпольського відділу Волочиської прокуратури.

Зазначається, що злочин жінка вчинила вночі 24 грудня 2021 року. Перебуваючи у загальній кухні колишнього гуртожитку, 52-річна жінка безпричинно схопила тварину і викинула її з вікна кухні п'ятого поверху. Внаслідок удару об асфальт собака отримала тяжкі травми і загинула.

В ухвалі Волочиського райсуду йдеться, що власником собаки була інша людина, але хто саме – не вказано. Порода тварини невідома, єдине, вказано, що собаку звали Жужа.

Зловмисниці вручили підозру за ч.3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною), у разі доведення вини їй загрожує від п'яти до восьми років тюрми. Відомо, що на час слідства жінці призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов'язковим носінням електронного браслета. Наразі розслідування цієї справи вже завершене, матеріали передали до суду.