На Хмельниччині суд призначив іспитовий термін 52-річній жінці, яка вбила собаку, викинувши з вікна. Свій вчинок обвинувачена пояснити не змогла, але заявила, що з власницею тварини мала неприязні стосунки.

Злочин жінка скоїла вночі 24 грудня 2021 року у містечку Теофіполь. Перебуваючи у загальній кухні колишнього гуртожитку, 52-річна жінка безпричинно схопила тварину і викинула її з вікна кухні п'ятого поверху. Внаслідок удару об асфальт собака на кличку Жужа отримала тяжкі травми і загинула.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, це був домашній улюбленець колишньої невістки засудженої, яка проживає у тому ж гуртожитку. Під час судового розгляду пояснити мотиви свого вчинку обвинувачена не змогла, а лише вказувала на неприязні стосунками із власницею собаки.

Суд визнав жінку винною у порушенні ч. 3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами) і призначив їй п'ять років позбавлення волі, але від відбування покарання звільнив, обмежившись іспитовим терміном. Щоправда, скільки саме років іспитового терміну їй призначили – наразі невідомо.