Поліція відкрила кримінальне провадження щодо випадку жорстокого поводження з твариною на Тернопільщині. Встановлено, що мешканка села Долина важко травмувала свого собаку. Поранену тварину забрали сусіди і відвезли до ветеринара.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, правоохоронці дізнались про інцидент з поста у Facebook від мешканки села Долина. Вона повідомила, що мешканка села Долина Теребовлянської громади з невідомих причин травмувала свою собаку сокирою.

«Під час перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Як з’ясували поліцейські, тяжко поранену тварину забрали сусіди та відвезли до ветеринара. Наразі собака потребує подальшого лікування», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що власниця травмованої собаки свій вчинок пояснити не змогла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною). Санкція частини першої цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі.