Державний реєстратор незаконно переписав будинок у Винниках

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора Підберізцівської сільради Львівського району Олега Мудрика. Посадовця обвинувачують у незаконній реєстрації садового будинку у Винниках.

Як повідомили у вівторок, 31 березня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у червні 2025 року державний реєстратор сільської ради незаконно зареєстрував право власності на садовий будинок у місті Винники без належний правовстановлюючих документів.

«Для реалізації протиправної схеми держреєстратор ухилився від обов’язкової перевірки поданих матеріалів. Він вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстрував право власності без належних правовстановлюючих матеріалів. У результаті таких дій заявник безпідставно набув право власності на вказаний об’єкт», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Обвинуваченому інкримінують умисну несанкціоновану зміну інформації (ч. 1 ст. 362 ККУ). Справу передали на розгляд суду. Окрім того, державному реєстратору тимчасово припинили доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за незаконні дії судитимуть держреєстратора Підберізцівської сільради Олега Мудрика. Раніше він працював держреєстратором ЦНАП виконавчого комітету Новояворівської міськради.