Ферму в селі Коропуж незаконно приватизували

На Львівщині судитимуть державного реєстратора Жирівської сільської ради, який у 2019 році допоміг незаконно приватизувати ферму у селі Коропуж Великолюбінської громади. Унаслідок дій посадовця громаді завдано збитків на понад 225 тис. грн.

Як повідомили у середу, 28 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у 2019 році державний реєстратор однієї з сільських рад тодішнього Пустомитівського району з метою одержання неправомірної вигоди незаконно втрутився в роботу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, несанкціоновано змінив інформацію та в подальшому провів державну реєстрацію права приватної власності на ферму.

Реєстратор провів незаконну реєстрацію нерухомого майна (комплекс споруд – три стайні, сторожове приміщення та альтанку) за місцевим фермерським господарством. «Ці споруди були зведені ще у 1991 році, тобто задовго до створення фермерського господарства, яке з’явилося лише у 2005 році», – зазначили в прокуратурі.

Таким чином селищній раді було завдано збитків на суму понад 225 тисяч гривень.

Держреєстратору повідомили про підозру у зловживаннях та несанкціонованих діях з інформацією (ч.1 ст.365-2 та ч.1 ст.362 ККУ). На сьогодні досудове розслідування справи завершили, матеріали скерували до суду. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав держреєстратор Жирівської сільради, який допоміг незаконно приватизувати ферму в селі Коропуж.

Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.