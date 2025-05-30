Сихівський районний суд Львова задоволив позов Пустомитівської прокуратури про витребування із незаконного володіння квартири на вул. Коломийській у Львові та повернув її у комунальну власність.

Як повідомили у п’ятницю, 30 травня, в обласній прокуратурі, йдеться про квартиру загальною площею 54,6 м2 на вул. Коломийській у Сихівському районі Львова.

«Встановлено, що у 2020 році державний реєстратор здійснив державну реєстрацію права приватної власності на майно за громадянином на підставі підроблених документів. В подальшому, з метою приховання слідів злочину та ускладнення повернення майна громаді, квартира декілька разів перепродувалася іншим особам», – сказано в повідомленні прокуратури.

Унаслідок цього квартира незаконно вибула з комунальної власності. Прокуратура звернулася до суду, який задоволив позов.

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора. Йому інкримінують зловживання службовими повноваженнями та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 ККУ). Судовий розгляд справи ще триває.