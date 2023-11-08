Квартиру на вул. Ожешко в престижному районі Львова намагалися захопити після смерті власниці

Франківський районний суд Львова за позовом прокуратури ухвалив рішення про визнання трикімнатної квартири у Львові відумерлою спадщиною та передачу її у власність територіальної громади. За даними прокурорів, квартиру намагалася приватизувати стороння особа, яка не мала відношення до померлої власниці.

За матеріалами справи, йдеться про квартиру загальною площею майже 70 кв м на вул. Ожешко у Франківському районі Львова. ЇЇ вартість становить понад 4 млн грн.

«Встановлено, що у власниці нерухомості, яка померла, були відсутні спадкоємці. Відповідно нерухомість, за законом, мала бути визнана відумерлою спадщиною. Проте, прокурори виявили факт звернення до державної нотаріальної контори сторонньої особи про її успадкування», – повідомили в прокуратурі.

Щоб не допустити незаконного заволодіння квартирою сторонньою особою, прокурори звернулися до суду. Рішенням суду від 31 жовтня квартиру визнано відумерлою спадщиною, помешкання перейде у власність міста. На це рішення ще може бути подана апеляція.