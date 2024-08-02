Квартира розташована на вулиці Братів Дужих (попередня назва – вулиця Комарова)

У Львові прокурори скасували незаконну приватизацію чотирикімнатної квартири, яка вартує понад 5,5 млн грн. Власниця житла померла і нерухомість перейде громаді міста.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 2 серпня, суд задовольнив позов Франківської окружної прокуратури про визнання 4-кімнатної квартири відумерлою спадщиною та передачу її у власність територіальної громади. Мова йде про квартиру загальною площею понад 80 м2 на вул. Братів Дужих (попередня назва – вул. Комарова). Вартість львівської квартири становить понад 5,5 млн грн.

За даними прокуратури, власниця квартири померла і у неї немає спадкоємців. Відповідно нерухомість за законом мала бути визнана відумерлою спадщиною. Проте, прокурори виявили факт фіктивності договору купівлі-продажу на квартиру-дублікат, яка була точною копією вищевказаного житла померлої. Останню вигадали та приватизували за підробленими документами.

У судовому порядку прокурори довели підробку документів на квартиру-дублікат. Також спростовано майнові претензії сторонніх осіб, які звернулись до нотаріальної контори про прийняття спадщини, у зв’язку з чим було відкрито спадкову справу.