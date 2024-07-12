Мешканець Львівщини відкрив ФОП та банківські рахунки, використовуючи підроблені документи

На Львівщині місцевий мешканець відкрив ФОП та банківські рахунки, використовуючи підроблені документи, та легалізував понад пів мільйона гривень. Бюро економічної безпеки (БЕБ) Львівщини уже повідомила йому про підозру.

Як вказано у повідомленні БЕБ Львівщини за 12 липня, мешканець Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації ФОПа, відкриття рахунків у банках й незаконного доступу до них. Надаючи послуги з ремонту обладнання, підозрюваний одержав та легалізував понад 500 тис. грн.

Надаючи послуги з ремонту обладнання, підозрюваний одержав та легалізував понад 500 тис. грн

Детективи повідомили про підозру мешканцю Львівщини у використанні підроблених документів – паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 ККУ.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.