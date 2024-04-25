Мешканця Львівщини покарали штрафом за купівлю та використання підробленого документа

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю села Сороки-Львівські Тарасові Зиничу, який звернувся в сервісний центр МВС за водійським посвідченням, надавши куплену підроблену медичну довідку. Чоловік визнали винним у підробці документа та покарали штрафом у розмірі 8500 грн.

За матеріалами справи, у грудні минулого року Тарас Зинич вирішив купити медичну довідку для отримання водійських прав, не проходячи медогляду на придатність до керування транспортними засобами. Для цього він звернувся до невстановленої слідством особи, надав свої особисті дані та фотокартку, після чого купив медичну довідку від імені Львівської філії ТОВ «Лаян Віннер» «Оздоровчо-лікувальний центр Святителя Луки» за 500 грн. Передача підробленого документа відбулася поблизу львівського сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола.

3 квітня чоловік надав підроблену медичну довідку у цьому ж сервісному центрі МВС з метою отримання посвідчення водія, де його і викрили.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Андрій Кирилюк визнав Тараса Зинича винним у підробці та використанні завідомо підробленого документа (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначив покарання у вигляді 8500 грн штрафу. Також чоловік має сплатити 3800 судових витрат за проведення екпертиз. На вирок ще може бути подана апеляція.