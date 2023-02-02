Водій прийшов у сервісний центр МВС у Червонограді обмінювати фальшиві права

Червоноградський міський суд виніс вирок місцевому мешканцю Давиду Величку, котрий восени минулого року намагався обміняти підроблене посвідчення водія у сервісному центрі МВС. Вироком суду його визнали винним у використанні завідомо підробленого документа та покарали штрафом у 17 тис. грн.

Як розповіли в регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області, слідство встановило, що Величко у листопаді 2020 року заплатив шахраям, які виготовили йому підробне посвідчення водія з категоріями «В, С». Через два роки це посвідчення необхідно було обміняти і 22 листопада 2022 року він прийшов у сервісний центр МВС для обміну, де фальшивку і виявили.

Під час перевірки в сервісному центрі з’ясувалося, що молодий чоловік посвідчення водія ніколи не отримував та в автошколі не навчався. А бланк наданого ним посвідчення водія належав іншій особі, документ числився в розшуку.

За фактом підробки було відкрите кримінальне провадження. Червоноградський міський суд наприкінці грудня визнав червоноградця винним у пособництві в підробці документа та використанні завідомо підробленого документа (ч.5 ст. 27 - ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 ККУ).

У суді Давид Величко свою вину визнав та щиро розкаявся. Вироком суду йому призначили покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Окрім того, з обвинуваченого стягнуто на користь держави 1,5 тис. грн витрат на проведення судово-технічної експертизи.