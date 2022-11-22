Водій прийшов у сервісний центр МВС у Червонограді обмінювати фальшиві права

У вівторок, 22 листопада, у Червонограді на Львівщині затримали чоловіка, який прийшов до сервісного центру МВС обміняти підроблене тимчасове водійське посвідчення. Підробку одразу виявили, тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Як розповіли в регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області, чоловік звернувся до сервісного центру МВС у Червонограді для обміну посвідчення водія, виданого вперше терміном на два роки. Це посвідчення він начебто отримав у листопаді 2020 року і зараз його термін закінчився.

Під час перевірки працівники сервісного центру виявили підробку. Виявилось, що червоноградець ніколи не проходив навчання в автошколі, не складав іспити на право керування автомобілем та не отримував водійське посвідчення у сервісному центрі МВС. Де придбав підроблений документ, він пояснити не зміг.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, котра вилучила підроблене посвідчення та склала відповідний протокол.

Також виявилося, що водійське посвідчення з таким номером належить іншій особі, документ був загублений і числиться в розшуку.

«Не купуйте фальшиві водійські документи. Пам’ятайте, за це передбачено кримінальну відповідальність. А за кожним незаконно отриманим посвідченням водія стоїть смерть або каліцтво на дорозі», – закликають в регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області.

Отримати посвідчення водія вперше у законний спосіб можна, самостійно пройшовши процедуру в сервісному центрі МВС. А замінити його онлайн – в Електронному кабінеті водія.

Раніше 16 вересня підроблене посвідчення було виявлене у сервісному центрі у Стрию.