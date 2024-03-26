Недобросовісних кандидаток у водії виявила адміністраторка сервісного центру МВС

У сервісному центрі МВС у селі Зимна Вода біля Львова у двох кандидаток на отримання водійських прав виявили підроблені медичні довідки, видані від імені одного з приватних медичних центрів. Тепер справою займається поліція.

«У сервісному центрі МВС с. Зимна Вода під час реєстрації на іспит у двох громадянок в медичних довідках адміністратор виявив ознаки підробки. В обох випадках довідки були виданні в одному медичному центрі», – повідомили в регіональному сервісному центрі МВС Львівщини.

Про факт підробки адміністраторка сервісного центру МВС відразу повідомила поліцію та передала правоохоронцям усі зібрані матеріали.

У сервісному центрі уточнили ZAXID.NET, що підроблені медичні довідки виявили 20 та 22 березня у двох мешканок, які зареєструвалися на іспит для отримання посвідчення водія. Ці довідки були видані від імені одного з приватних медцентрів Львова. Це перші виявлені у сервісних центрах Львівщини факти підробок медичних довідок за останні два роки.

Зазначимо, періодично у сервісних центрах виявляють підроблені водійські посвідчення, видані терміном на два роки.