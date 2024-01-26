Під час перевірки з'ясувалося, що водійське посвідчення підроблене

29-річна жінка прийшла до сервісного центру МВС у Червонограді на Львівщині, щоб обміняти куплене водійське посвідчення. Працівники сервісного центру виявили підробку та викликали поліцію.

Як розповіли у п’ятницю, 26 січня, у сервісному центрі МВС Львівщини, 29-річна водійка прийшла обмінювати видане вперше посвідчення водія.

«Втім, під час перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС з’ясувалось, що жінка не отримувала посвідчення водія. Водночас, документ наданий нею є підробкою, адже відповідно до даних у реєстрі належить іншій особі», – повідомили у сервісному центрі.

На місце події викликали поліцію. У рамках розслідування слідчі з’ясують, де вона придбала підроблений документ.

У сервісному центрі МВС нагадують, що єдиний законний шлях отримання водійського посвідчення –отримати його після проходження навчання в автошколі та складання теоретичного і практичного іспиту у сервісному центрі МВС.