Під час перевірки в сервісному центрі МВС з'ясувалося, що водійське посвідчення підроблене

Червоноградський міський суд виніс вирок 29-річній мешканці Львівщини Оксані Кондратюк, яка в січні цього року прийшла в сервісний центр МВС у Червонограді, щоб обміняти куплене водійське посвідчення. Її визнали винною у використанні підробленого документа та покарали штрафом у 9350 грн.

За матеріалами справи, у січні 2022 року уродженка села Себечів Белзької громади надала невстановленій слідством особі свої персональні дані, а згодом купила посвідчення водія категорії «В» на своє ім’я. У січні цього року жінка прийшла до сервісного центру МВС у Червонограді, щоб обміняти підроблене посвідчення водія.

У заяві, наданій до суду, обвинувачена свою вину визнала.

Суддя Микола Новосад визнав Оксану Кондратюк винною у підробці та використанні завідомо підробленого документа (ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 ККУ). Вироком суду їй призначили покарання у вигляді штрафу 9350 грн. Також вона має заплатити 3029 грн за проведення експертизи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.