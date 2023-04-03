Надане для перевріки посвідчення водія було викрадене разом з гаманцем в іншого чоловіка

Львівські патрульні затримали 38-річного мешканця міста Городок на Львівщині, який їхав за кермом Kia Forte, а для перевірки надав крадене посвідчення водія.

Як розповіли у понеділок, 3 квітня, в патрульній поліції Львівщини, 38-річного мешканця Львівщини на автомобілі Kia Forte патрульні зупинили на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» за порушення ПДР.

Під час спілкування з поліцейськими водій помітно нервував. 38-річний мешканець Львівщини витягнув з гаманця та надав для перевірки патрульним посвідчення водія, яке зареєстроване на іншого чоловіка. Схоже, це він зробив випадково. Розгублений водій повідомив інспекторам, що документ належить його брату.

Патрульні встановили номер телефону власника посвідчення водія та зв’язались з ним. Той розповів, що близько місяця тому гаманець з документом був викрадений. За описом гаманець був дуже схожий на той, який мав 38-річний водій Kia Forte.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин. За даними ZAXID.NET, крадене посвідчення водія поліцейським надав мешканець Городка.