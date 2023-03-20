Львівські патрульні виявили у двох водіїв підроблені посвідчення водія, дані яких не збігалися з інформаційною базою. Обидва водії порушили правила дорожнього руху, один з них вчинив ДТП.

Вантажівку MAN зупинили біля міста Новояворівськ на трасі Львів — Краковець за порушення вимоги дорожнього знаку. Під час перевірки документів патрульні встановили, що в інформаційній базі з таким номером зареєстроване посвідчення водія на жінку і зовсім з іншими категоріями.

«Більше того, у чоловіка мало бути посвідчення водія видане на два роки, лише за категорією В. Чоловік зізнався, що заплатив за посвідчення водія 40 тисяч гривень, щоб йому швидше відкрили потрібні категорії С та СЕ», – повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Обидва водії зізналися у купівлі підробених посвідчень

А під час оформлення ДТП на перехресті вулиць Стрийська — Наукова у Львові у винуватця виявили, що в посвідченні водія та інформаційній базі зазначені різні люди.

«Чоловік зізнався, що він був позбавлений прав, і йому це посвідчення зробив знайомий. Насправді ж воно видане на іншого громадянина, на кілька років молодшого. Встановивши справжню особу водія, патрульні з'ясували, що картку 57-річного керманича знищили у Пустомитівському сервісному центрі у лютому 2023 року», – додали у патрульній поліції.

На водіїв оформили необхідні матеріали та викликали на місце події слідчо-оперативні групи.