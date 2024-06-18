Галина Чапля очолювала управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації майже 24 роки

П’ятьох працівниць управління праці та соціального захисту Дрогобицької РДА підозрюють у підробці документів, завдяки чому їхні родичі і друзі отримали соцвиплати щонайменше на кілька мільйонів гривень. Загальна сума збитків наразі не встановлена, проте лише племінниця керівниці цього управління змогла отримати таким чином понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє антикорупційне видання NGL.media.

NGL.media з’ясувало, що підозрюваними в організації схеми, яка діяла більше чотирьох років, є начальниця управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА Галина Чапля і четверо її підлеглих – головна спеціалістка відділу у справах внутрішньо переміщених осіб Марія Федючка, головна спеціалістка відділу державних виплат та допомог Марія Ярош, завідувачка сектору фінансово-бухгалтерського обліку Галина Ступницька та провідна спеціалістка відділу сімейної політики Світлана Андрунів.

Про зловживання в управлінні соцзахисту поліція дізналася від однієї зі співробітниць цього ж управління, яка попросила про анонімність. Загалом слідчі вважають, що незаконні соцвиплати отримали 12 людей, всі вони є родичами чи друзями працівниць управління Дрогобицької РДА. NGL.media вдалося ідентифікувати лише двох з них – це племінниця начальниці управління Руслана Сіра і її чоловік Юрій Сірий, які разом отримали понад 1,2 млн грн. Скільки отримали ще десятеро підозрюваних – встановлюватиме слідство.

Дрогобицька РДА у відповіді на запит NGL.media повідомила, що після обшуків в управлінні п’ятеро працівниць, підозрюваних у підробці документів, на чолі з начальницею Галиною Чаплею, були звільнені. Також в РДА наголошують, що управління соцзахисту є окремою юридичною особою, що веде власну бухгалтерію, має власні рахунки та самостійно здійснює всі призначення та розрахунки, а відповідальність за результати діяльності несе особисто начальниця управління. Сама Галина Чапля відмовилась від коментарів NGL.media.

До свого звільнення Галина Чапля очолювала управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації майже 24 роки. У 2020 році вона навіть балотувався у депутати Львівської облради за списком партії «Слуга народу», але не пройшла.

За час трудової діяльності Галина Чапля декларувала скромні доходи і майно. Єдина її нерухомість – це трикімнатна квартира (66,1 м2) в історичному центрі Дрогобича, якою вона володіє з 2018 року разом з Русланою Сірою – своєю племінницею. Цю квартиру їм подарувала 78-річна Юлія Явір – мама Чаплі і, відповідно, бабуся Сірої. До слова, Руслана Сіра у цьому ж будинку має ще одну трикімнатну квартиру (64,4 м2), яку купила за рік після подарунку бабусі.

Руслана Сіра, племінниця Галини Чаплі

Руслана Сіра, яка, за версією слідства, незаконно отримала понад 670 тис. грн, активно веде соцмережі, де хвалиться, зокрема, відпочинком у Буковелі чи вечерями у львівських ресторанах. Її чоловік Юрій Сірий, який отримав більше 540 тис. грн, судячи з Facebook, уже кілька років працює різноробом на заробітках в Англії. Загалом це подружжя не виглядає на таке, що потребує соціальної допомоги. Ні Руслана Сіра, ні її чоловік не відповіли на прохання журналістів NGL.media про коментар.

Оновлено. Першопочатково NGL.media у тексті своєї новини опубліковали фото іншої жінки, повної тезки племінниці Галини Чаплі. ZAXID.NET також опублікував помилкове фото. Редакція просить вибачення за цю прикру помилку.