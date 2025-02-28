Дві ексчиновниці Дрогобицької РДА отримали підозри за незаконні виплати родичам та знайомим
Поліцейські повідомили про підозру колишній начальниці управління праці та соціального захисту Дрогобицької РДА Галині Чаплі та очільниці бухгалтерського відділу Галині Ступницькій у справі про безпідставні виплати соціальних допомог, зокрема, родичам та знайомим на майже 2 млн грн.
Як повідомили в п’ятницю, 28 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, колишні посадовиці Дрогобицької РДА підробили офіційні документи, а саме внесли до них відомості про 11 громадян, які не мали жодних підстав для одержання відповідної грошової допомоги. Далі фальсифіковані документи скеровували у банк і на їх підставі, зокрема, родичі та знайомі чиновниць, систематично отримували соцвиплати.
«Правоохоронці задокументували епізоди протиправної діяльності фігуранток, вчинених протягом 2020 року. Серед одинадцятьох осіб, які незаконно отримували соціальні виплати – родичі та знайомі підозрюваних. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 млн грн», – йдеться в повідомленні поліції Львівщини.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку та особові справи громадян
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів готівки та особові справи громадян.
Жінкам повідомили про підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем, службовому підробленні та використання завідомо підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ).
Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на їх майно. Слідчі перевіряють причетність підозрюваних до розтрати бюджетних коштів на загальну суму майже 8 млн грн, призначено низку експертиз. Підозрювані звільнені з посад.
Про схему махінацій з соцвиплатами у Дрогобицькій РДА стало відомо ще влітку 2024 року. Тоді правоохоронці перевіряли причетність до схеми, яка діяла більше чотирьох років, начальниці управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА Галини Чаплі і чотирьох її підлеглих. За інформацією ZAXID.NET, підозри у справі отримали ексначальниця Галина Чапля та завідувачка сектору фінансово-бухгалтерського обліку Галина Ступницька.