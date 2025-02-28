Підозру отримала ексначальниця управління праці та соцзахисту Галина Чапля

Поліцейські повідомили про підозру колишній начальниці управління праці та соціального захисту Дрогобицької РДА Галині Чаплі та очільниці бухгалтерського відділу Галині Ступницькій у справі про безпідставні виплати соціальних допомог, зокрема, родичам та знайомим на майже 2 млн грн.

Як повідомили в п’ятницю, 28 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, колишні посадовиці Дрогобицької РДА підробили офіційні документи, а саме внесли до них відомості про 11 громадян, які не мали жодних підстав для одержання відповідної грошової допомоги. Далі фальсифіковані документи скеровували у банк і на їх підставі, зокрема, родичі та знайомі чиновниць, систематично отримували соцвиплати.

«Правоохоронці задокументували епізоди протиправної діяльності фігуранток, вчинених протягом 2020 року. Серед одинадцятьох осіб, які незаконно отримували соціальні виплати – родичі та знайомі підозрюваних. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 млн грн», – йдеться в повідомленні поліції Львівщини.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку та особові справи громадян

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів готівки та особові справи громадян.

Жінкам повідомили про підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем, службовому підробленні та використання завідомо підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ).

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на їх майно. Слідчі перевіряють причетність підозрюваних до розтрати бюджетних коштів на загальну суму майже 8 млн грн, призначено низку експертиз. Підозрювані звільнені з посад.

Про схему махінацій з соцвиплатами у Дрогобицькій РДА стало відомо ще влітку 2024 року. Тоді правоохоронці перевіряли причетність до схеми, яка діяла більше чотирьох років, начальниці управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА Галини Чаплі і чотирьох її підлеглих. За інформацією ZAXID.NET, підозри у справі отримали ексначальниця Галина Чапля та завідувачка сектору фінансово-бухгалтерського обліку Галина Ступницька.